ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ?
Нейропсихология и патопсихология
Как клинический психолог проведу количественную и качественную оценку нарушения высших психических функций у взрослых и детей. Свяжитесь со мной, если вам нужна помощь при нарушениях речевого развития (ЗРР, ОНР, дизартрия, алалия, афазия), психического развития (ЗПРР), нарушений развития, СДВГ, ММД, РДА и РАС, ОВР, эмоциональных и поведенческих расстройств.
Подготовлю нейропсихологическое и патопсихологическое заключение.
Помимо диагностики, провожу коррекционные нейропсихологические занятия с применением технических и программных методов восстановительного обучения.
Программы нейрореабитологии и нейрокоррекции с использованием аппаратурных комплексов биологической обратной связи.
Психотерапия, психологические консультации
Онлайн и оффлайн психологические консультации и психотерапевтические сессии с заключением психологического контракта. Обычно, моим клиентам достаточно 10-15 сессий, чтобы добиться прогресса в достижении поставленной цели.
Специализация в клинической психологии позволяет работать с тревожными и фобическими расстройствами, депрессивной симптоматикой, эмоциональными и когнитивными нарушениями, снижением стрессоустойчивости, личностными и поведенческими расстройствами, акцентуациями характера, которые мешают. Вы можете проработать со мной нарушения межличностных отношений или детско-родительских взаимоотношений.
Также работаю с травмой и потерей.
Помимо клинической беседы, считаю необходимым проведение психологического тестирования.
Вебинары, лекции, семинары, супервизия
Приглашаю родителей и специалистов на свои вебинары, лекции и семинары.
Почему вам будет интересно меня послушать? У меня обширный практический опыт работы клиническим психологом, практически ежедневно я провожу нейропсихологическую диагностику и коррекцию, часто работаю с патопсихологическими синдромами.
Я глубоко владею предметом вследствие постоянного анализа современных публикаций, а также постоянного обмена опытом с отечественными и зарубежными коллегами. Поэтому слушатели отмечают, что мои лекции, семинары и вебинары не только структурированные и глубокие по содержанию, но и насыщенные реальными примерами из практической деятельности. Провожу выездные семинары и лекции для педагогов, психологов, врачей, родителей.
Супервизия онлайн и оффлайн для начинающих психологов, нейропсихологов, патопсихологов.
Профилактика нейродегенеративных нарушений
Мозг человека подвержен старению, так же как и наше тело, не надо быть клиническим психологом, чтобы это понимать. Наши память и внимание, способность к концентрации, когнитивные навыки могут сохраняться на том же уровне, что и в дни нашей юности, но реальность часто показывает нам, что это возможно только для тех, кто правильно развивает свой мозг, не надеясь на генетику или “волшебную таблетку”.
Если вы хотите знать, как правильно работать с мозгом, чтобы задолго до начала необратимых нейродегенеративных процессов заметить изменения и предпринять меры, способные существенно улучшить качество жизни, свяжитесь со мной.
Метод биологической обратной связи
Наука постоянно развивается, в результате чего практическая психология, нейропсихология, патопсихология, психотерапия обогащаются новыми, более совершенными методами. Однако, должно пройти время, чтобы эти методы зарекомендовали себя и мы все убедились в их надежности и валидности получаемых результатов.
Я не только пробую все новое, но тщательно отбираю наиболее эффективный и надежный инструментарий для работы со своими клиентами. Метод биологической обратной связи – один из них. Он в режиме реального времени позволяет снимать показатели вашего альфа- и бета-ритмов головного мозга, что дает максимально точную обратную связь о вашем внутреннем состоянии прямо в момент коррекционной работы, повышая ее эффективность.
Супервизия
Только начинаете свой путь в клинической медицинской психологии? Не уверены, что знаете, как правильно строить программу работы со своими клиентами? Напишите или позвоните мне, чтобы обсудить, как я могу вам помочь стать настоящим профессионалом. Научная деятельность не только приветствуется, но и очень поощряется.
“Поражение определенного ограниченного участка мозга никогда не приводит к полному выпадению функции.”
Хьюлингс Джексон, 1963г.
“Поражение определенной области мозга в раннем детстве системно влияет на более высокие зоны коры, надстраивающиеся над ними, в то время как поражение той же области в более зрелом возрасте влияет на более низкие зоны коры, которые теперь от них зависят”
Лев Семенович Выготский, 1960г.
“Каждый акт поведения – целенаправленное действие, процесс восприятия, запоминания и мышления – опирается на работу всех трех функциональных блоков головного мозга, причем каждый из них обеспечивает свою сторону нужного процесса”
Александр Романович Лурия, 1962г.
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Никакой гипердиагностики! Учитываем влияние биологического, психологического и социального.