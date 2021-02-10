Программы нейрореабитологии и нейрокоррекции с использованием аппаратурных комплексов биологической обратной связи.

Помимо диагностики, провожу коррекционные нейропсихологические занятия с применением технических и программных методов восстановительного обучения.

Как клинический психолог проведу количественную и качественную оценку нарушения высших психических функций у взрослых и детей. Свяжитесь со мной, если вам нужна помощь при нарушениях речевого развития (ЗРР, ОНР, дизартрия, алалия, афазия), психического развития (ЗПРР), нарушений развития, СДВГ, ММД, РДА и РАС, ОВР, эмоциональных и поведенческих расстройств.

Онлайн и оффлайн психологические консультации и психотерапевтические сессии с заключением психологического контракта. Обычно, моим клиентам достаточно 10-15 сессий, чтобы добиться прогресса в достижении поставленной цели.

Специализация в клинической психологии позволяет работать с тревожными и фобическими расстройствами, депрессивной симптоматикой, эмоциональными и когнитивными нарушениями, снижением стрессоустойчивости, личностными и поведенческими расстройствами, акцентуациями характера, которые мешают. Вы можете проработать со мной нарушения межличностных отношений или детско-родительских взаимоотношений.

Также работаю с травмой и потерей.

Помимо клинической беседы, считаю необходимым проведение психологического тестирования.